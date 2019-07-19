Татар-информ

21 июля 2019, 02:47

Общество

Сотрудники архивной отрасли Госкомитета РТ сразились в парке Заказанье за звание лучших

Рекомендуем

Общество

Сотрудники архивной отрасли Госкомитета РТ сразились в парке Заказанье за звание лучших

Фото: biektaw.ru

Заведующий хранилищем отдела дореволюционных фондов Госархива РТ Айдар Галимов признался, что до Спартакиады некоторых своих коллег он знал плохо.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). В парке «Заказанье» прошел большой спортивный праздник среди сотрудников архивной отрасли. Около 150 работников Госкомитета РТ по архивному делу побывали в гостях на высокогорской земле и, разделившись на команды, соревновались за звание самой спортивной и ловкой, пишут «Высокогорские вести».

Как профессиональный велосипедист Айдар Галимов с легкостью маневрировал между препятствиями на своем двухколесном транспорте. Прохождение этого и других испытаний, а также общее стремление к победе позволили его команде «Синих» блестяще пройти все спортивные испытания на Спартакиаде.



Заведующий хранилищем отдела дореволюционных фондов Госархива РТ Айдар Галимов признался, что до мероприятия в парке «Заказанье» некоторых своих коллег он знал плохо. Но командный дух и спортивный азарт с легкостью объединили всех мастеров архивного дела.

Одним из самых запоминающихся и эмоциональных состязаний стало перетягивание каната. Здесь команды показали, что работники архива не соответствуют стереотипам о тихих сотрудниках, копающихся в бумажках. Помимо этого соревнования, были также организованы бег в мешках, футбол, бег и многое другое.



«Решили организовать вот такие игры для того, чтобы люди просто отдохнули, подышали свежим деревенским воздухом. Здесь прекрасная, замечательная площадка. Есть место, где можно играть в футбол, баскетбол. Все разбились на четыре команды, ездим на велосипедах», – поделилась впечатлениями председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

В финале Спартакиады состоялось награждение отличившихся спортсменов и самой сильной команды. Лучший командный результат продемонстрировала команда «Синих». Кубок чемпионов и памятные дипломы вручил глава Высокогорского района Рустам Калимуллин.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Нижнекамске раскрыли подробности грядущей транспортной реформы
Новости дня
03:44
В Нижнекамске раскрыли подробности грядущей транспортной реформы

Заместитель главы исполкома района Ленар Ахметов рассказал, что анализ транспортной ситуации в городе уже провели, итоги неутешительны.

03:27
В деревне Боровое Матюшино Лаишевского района ночной пожар уничтожил пять домов и баню

Крупный пожар случился на территории некоммерческого товарищества «Лес».

03:18
Вадим Янгиров: Количество участников ночного забега увеличилось на 50% по сравнению с прошлым годом

Директор серии TIMERMAN прокомментировал проведение забега «Ночная Казань — 2019».

03:01
Кандидаты от партии «Единая Россия» приняли участие в забеге «Ночная Казань – 2019»

Спортсмены преодолели 1 км в корпоративном старте и на велофестивале.

02:47
Сотрудники архивной отрасли Госкомитета РТ сразились в парке Заказанье за звание лучших

Заведующий хранилищем отдела дореволюционных фондов Госархива РТ Айдар Галимов признался, что до Спартакиады некоторых своих коллег он знал плохо.

02:29
Толпы бегущих в темноте людей вперемешку с велосипедами: в Казани прошел ночной забег

Участие в мероприятии приняли почти три тысячи человек.

01:20
В Менделеевск эстафета флага WorldSkills-2019 прибудет на День города

10 августа жители Менделеевского района и гости будут праздновать 52-ю годовщину со дня его образования.

00:10
В Балтасинском районе от мусора и грязи очистили берег реки Шошма

По итогам уборки было собрано несколько мешков мусора с пластиковыми и стеклянными бутылками, алюминиевыми банками и прочими ТБО.

20.07 23:34
В Нижнекамске объявили сбор заявок на турслет с палатками, песнями у костра и ночным квестом

Соревнования состоятся в Камских Полянах, в районе реки Вязовка 3 и 4 августа.

20.07 23:05
Буинские аграрии приступили к уборке гороха

В настоящее время обмолочено 100 га, с которых получена 301 тонна урожая.

20.07 22:27
На центральном стадионе Альметьевска стартовали соревнования по конкуру и выездке

Соревнования являются отборочными для дальнейшего участия во всероссийских соревнованиях финала Кубка Maxima Park и Кубка Гефест.

20.07 22:12
В районах Татарстана в «красивую» дату 19.07.2019 произошел свадебный бум

Специалисты ЗАГСа 19 июля зарегистрировали рекордное количество пар.

20.07 22:11
В Татарстане при разборе заброшенной фермы упавшей стеной насмерть придавило ребенка

Трагедия произошла сегодня около восьми вечера в селе Старый Татарский Адам.

20.07 21:43
В Казани пройдет духовно-просветительский форум «Живое наследие древлеправославной культуры»

Форум откроется выступлением хора Казанско-Вятской епархии в 17:00 в Кафедральном Соборе РПСЦ по адресу: ул. Старообрядческая (Старая), 17.

20.07 21:31
На фестивале «Скорлупино» в Пестрецах установили гастрономический рекорд из 7777 яиц

Гости фестиваля стали свидетелями масштабного кулинарного баттла, в котором также принял участие глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.

20.07 21:19
Кряшенское подворье и красавицы: в Мамадышском районе открылся фестиваль «Питрау»

Фестиваль проходит в юбилейный двадцатый раз и объединяет кряшеские народы Республики Татарстан.

20.07 21:05
В Пестречинский район на фестиваль «Скорлупино» прибыл флаг WorldSkills

Гостей развлекали талисманы чемпионата – ростовые куклы Алтын и Алмаз.

20.07 20:46
Минсельхозпрод РТ стал лучшим ведомством страны в части освещения в СМИ ключевых событий отрасли

За 2019 год сайт Минсельхозпрода РТ посетило более 1 млн пользователей.

20.07 20:16
Мухаметшин: Празднование Петрова дня можно по праву считать визитной карточкой кряшенского народа

В Мамадышском районе открылся ХХ кряшенский фестиваль «Питрау».

20.07 20:01
В Альметьевске планируют провести вело-маскарад и поставить уличный спектакль

Постановка и маскарад в рамках паблик-арт-программы «Сказка о золотых яблоках» запланированы на сентябрь.

20.07 19:25
В Минпромторге предложили не причислять пиво к алкоголю
20.07 19:07
В Лаишевском районе Татарстана приступили к первой пробной жатве

На поле хозяйства ООО «Волжская» комбайном убрали пробную полосу озимой пшеницы «Скипетр».

20.07 18:45
В Альметьевске испанская художница разместит на стене картину «Многолетний лен», вышитую крестиком

В рамках проекта «Сказка о золотых яблоках» создадут арт-объект размером 1,5 на 3 метра, сотканный с помощью хлопковой нити.

20.07 18:30
Медики предупредили об опасности популярных в России детокс-диет
20.07 18:00
В Набережных Челнах застройщик жилья для обманутых дольщиков приступил к внутренним работам

Свои квартиры ждут 224 челнинские семьи, которые вложили средства в три недостроенных дома.

События