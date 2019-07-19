Сотрудники архивной отрасли Госкомитета РТ сразились в парке Заказанье за звание лучших

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). В парке «Заказанье» прошел большой спортивный праздник среди сотрудников архивной отрасли. Около 150 работников Госкомитета РТ по архивному делу побывали в гостях на высокогорской земле и, разделившись на команды, соревновались за звание самой спортивной и ловкой, пишут «Высокогорские вести».



Как профессиональный велосипедист Айдар Галимов с легкостью маневрировал между препятствиями на своем двухколесном транспорте. Прохождение этого и других испытаний, а также общее стремление к победе позволили его команде «Синих» блестяще пройти все спортивные испытания на Спартакиаде.





Заведующий хранилищем отдела дореволюционных фондов Госархива РТ Айдар Галимов признался, что до мероприятия в парке «Заказанье» некоторых своих коллег он знал плохо. Но командный дух и спортивный азарт с легкостью объединили всех мастеров архивного дела.



Одним из самых запоминающихся и эмоциональных состязаний стало перетягивание каната. Здесь команды показали, что работники архива не соответствуют стереотипам о тихих сотрудниках, копающихся в бумажках. Помимо этого соревнования, были также организованы бег в мешках, футбол, бег и многое другое.





«Решили организовать вот такие игры для того, чтобы люди просто отдохнули, подышали свежим деревенским воздухом. Здесь прекрасная, замечательная площадка. Есть место, где можно играть в футбол, баскетбол. Все разбились на четыре команды, ездим на велосипедах», – поделилась впечатлениями председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.



В финале Спартакиады состоялось награждение отличившихся спортсменов и самой сильной команды. Лучший командный результат продемонстрировала команда «Синих». Кубок чемпионов и памятные дипломы вручил глава Высокогорского района Рустам Калимуллин.

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