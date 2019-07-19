Татар-информ

21 июля 2019, 06:12

Общество

В военно-спортивном лагере Камских Полян девичий взвод научили взбираться на горы

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Общество

В военно-спортивном лагере Камских Полян девичий взвод научили взбираться на горы

Фото: e-nkama.ru

В число программных базовых дисциплин входит строевая и тактическая подготовка, стрельбища с применением учебного оружия, приемы армейского боя.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). В поселке Камские Поляны уже девятый год подряд проходят сборы республиканского военно-спортивного лагеря «Зарница». Сейчас в лагере находится третий заезд из ста школьников старших классов. Среди четырех взводов – один девичий, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Каждая смена, которая длится семь дней, расписана по часам. В число программных базовых дисциплин входит строевая и тактическая подготовка, стрельбища с применением учебного оружия, приемы армейского рукопашного боя, горная подготовка.



В финале смены проходит военизированная эстафета, где лучшие курсанты отстаивают честь своего взвода, демонстрируя на практике полученные знания. Также во время проведения каждой смены проводятся спортивные соревнования по волейболу, футболу и сдача нормативов ГТО.



Быт на территории лагеря также хорошо налажен. Здесь разбиты палатки, в каждой находятся ряды двуярусных кроватей, кулеры с водой. Питание организовано пять раз в день. На территории оборудован душ, медпункт.

Всего в республике работает восемь аналогичных лагерей, и все функционируют в разных направлениях. «Зарница» делает акцент на горной подготовке.

 

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