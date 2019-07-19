В военно-спортивном лагере Камских Полян девичий взвод научили взбираться на горы

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). В поселке Камские Поляны уже девятый год подряд проходят сборы республиканского военно-спортивного лагеря «Зарница». Сейчас в лагере находится третий заезд из ста школьников старших классов. Среди четырех взводов – один девичий, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.





Каждая смена, которая длится семь дней, расписана по часам. В число программных базовых дисциплин входит строевая и тактическая подготовка, стрельбища с применением учебного оружия, приемы армейского рукопашного боя, горная подготовка.





В финале смены проходит военизированная эстафета, где лучшие курсанты отстаивают честь своего взвода, демонстрируя на практике полученные знания. Также во время проведения каждой смены проводятся спортивные соревнования по волейболу, футболу и сдача нормативов ГТО.





Быт на территории лагеря также хорошо налажен. Здесь разбиты палатки, в каждой находятся ряды двуярусных кроватей, кулеры с водой. Питание организовано пять раз в день. На территории оборудован душ, медпункт.

Всего в республике работает восемь аналогичных лагерей, и все функционируют в разных направлениях. «Зарница» делает акцент на горной подготовке.

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