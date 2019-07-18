Татар-информ

21 июля 2019, 01:20

Общество

В Менделеевск эстафета флага WorldSkills-2019 прибудет на День города

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Общество

В Менделеевск эстафета флага WorldSkills-2019 прибудет на День города

Фото: mendeleevskyi.ru

10 августа жители Менделеевского района и гости будут праздновать 52-ю годовщину со дня его образования.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ). Эстафета флага WorldSkills-2019 прибудет в Менделеевск на День города, который будет отмечаться 10 августа, передает ИЦ «Менделеевск».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этот день жители Менделеевского района и гости будут праздновать 52-ю годовщину со дня его образования. Как всегда город отметит это событие масштабными праздничными мероприятиями, в том числе горожане примут участие в празднествах по поводу эстафеты.

Эстафета стартовала в 2017 году в Сочи. С этого времени флаг уже успел посетить 20 стран мира и международную космическую станцию. Финальной точкой эстафеты станет Казань с 22 по 27 августа.

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