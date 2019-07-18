В Балтасинском районе от мусора и грязи очистили берег реки Шошма

(Казань, 21 июля, «Татар-информ). Природоохранная акция прошла на берегу реки Шошма Балтасинского района. Экоакцию провели члены общественного движения «Форпост» при исполкоме района, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.



По итогам уборки было собрано несколько мешков мусора с пластиковыми и стеклянными бутылками, алюминиевыми банками и прочими ТБО.



Специалист Северного управления Министерства экологии Фирдауса Латыш отметила, что данная территория постоянно находится на контроле у общественников района, поэтому здесь относительно чисто. Собранные отходы относятся к разряду бытовых, оставленных после пикников.





«Хотелось бы призвать всех граждан к ответственному отношению к природе родного края: убирайте за собой мусор и присоединяйтесь к эко-волонтерам района», – призвала сотрудница ведомства.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в селе Балымеры Спасского района очистили от мусора береговую полосу Волги.

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