В Татарстане при разборе заброшенной фермы упавшей стеной насмерть придавило ребенка

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Татарстане при разборе фермы упавшей стеной насмерть придавило 11-летнего мальчика, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 20.13 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что при разборе заброшенного здания фермы в селе Старый Татарский Адам упала стена и придавила мальчика», – уточнили в МЧС.

Как выяснили на месте сотрудники группы Аксубаевского пожарно-спасательного гарнизона, при разборе здания заброшенной фермы на 11-летнего мальчика упала железобетонная перемычка. Очевидцы трагедии самостоятельно вытащили ребенка из-под стены. Мальчик от полученных травм скончался на месте.



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