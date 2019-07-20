Татар-информ

20 июля 2019, 23:05

Сельское хозяйство

Буинские аграрии приступили к уборке гороха

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Сельское хозяйство

Буинские аграрии приступили к уборке гороха

Фото: пресс-служба Буинского района РТ

В настоящее время обмолочено 100 га, с которых получена 301 тонна урожая.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Сегодня труженики агрофирмы «Авангард» приступили к уборке гороха, сообщает пресс-служба Буинского района РТ.

Площадь посева сортового участка «Ватан» и «Фрегат» составляет 1000 га. В настоящее время обмолочено 100 га, с которых получена 301 тонна урожая.

Урожайность составляет 30 центнеров с гектара.

На сегодняшний день в хозяйстве продолжается десикация посевов гороха, что позволяет уже через 10 дней приступить к прямой уборке этой культуры. Полученный урожай гороха будет закладываться на семена.



«На полях хозяйства работает 17 единиц техники», – уточняет источник.

 

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