На фестивале «Скорлупино» в Пестрецах установили гастрономический рекорд из 7777 яиц

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В рамках всероссийского фестиваля «Скорлупино» в Пестрецах установили новый гастрономический рекорд. В Сосновом бору приготовили самую большую яичницу из 7777 яиц, пишет газета «Вперед».



Рекорд состоялся при участии гостей из Смоленской области – представителей команд СметаниноFest, которые в прошлом году побили пестречинский рекорд по приготовлению самой большой яичницы России.



Сегодня гости фестиваля стали свидетелями масштабного кулинарного баттла, в котором также принял участие глава Пестречинского района Ильхам Кашапов. Кроме того, участники баттла приготовили салат с куриной печенью и куриную грудку-гриль.



Впервые на фестивале прошли состязания «Чебешлэр уены», где соревновались самые маленькие участники фестиваля. Также в рамках фестиваля состоялась передача эстафеты флага WorldSkills.



Праздник в усадьбе Скорлупино в селе Пестрецы является необычным яичным фестивалем. Сегодня он состоял из сковородошных забегов, зажигательной яичной зумбы, мастер-классов, дегустационных площадок и многого другого.

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