Кряшенское подворье и красавицы: в Мамадышском районе открылся фестиваль «Питрау»

(Мамадыш, 20 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). В деревне Зюри Мамадышского района открылся ХХ фестиваль «Питрау». В фестивале принимает участие 43 кряшенских ансамбля, в состав которых входит 450 артистов.

«Праздник „Питрау“ призван объединять людей вне зависимости от возраста, национальности и вероисповедания. И отрадно, когда национальный праздник становится достоянием жителей всего района», — отметил глава Мамадышского района Анатолий Иванов.

Жители и гости праздника могли увидеть конные скачки, а также кряшенское подворье.

«Сегодня мы представляем кряшенское подворье из Удмуртской республики. Здесь представлена вся наша история, и мы рады тому, что есть такой фестиваль „Питрау“, где мы можем рассказать о нашей культуре», — рассказала Зульфия Кадырова, приехавшая на праздник из Граховского района Удмуртии.

В этом году на площадке «Кряшенская красавица» участвуют победительницы прошлых лет. Они представили народные песни и танцы.

Всего в Татарстане насчитывается 60 коллективов кряшенской песни, из которых более половины выступит в Зюри. Из Тукаевского района на праздник приедут фольклорные коллективы «Туганайлар» (село Бурда), «Жакын туганнар» из деревни Старые Ерыклы, «Айбагыр» из села Князево, а также детский и взрослый ансамбли «Питрау» из села Мелекес.

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