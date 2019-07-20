В Казани пройдет духовно-просветительский форум «Живое наследие древлеправославной культуры»

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Казанская старообрядческая община Русской Православной Старообрядческой Церкви при поддержке Фонда президентских грантов приглашает всех желающих на православный духовно-просветительский форум «Живое наследие древлеправославной культуры», посвященный 440-летию явления Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщают организаторы.

«Это событие откроет перед участниками, гостями и зрителями разнообразие и потенциал культурных форм и практик современного старообрядчества, их преемственность с историческим наследием», — говорится в сообщении.

Праздник откроет торжественная служба, которая будет проходить 21 июля с 7 часов утра в старообрядческом храме во имя Казанской иконы Божьей матери по адресу ул. Островского, 81.Также планируется крестный ход, который начнется примерно в 10:30 утра.

Форум откроется выступлением хора Казанско-Вятской епархии в 17:00 в Кафедральном Соборе РПСЦ по адресу: ул. Старообрядческая (Старая), 17.

В рамках форума будет работать уличная выставка-ярмарка ремесел старообрядческих мастеров и мастериц, историко-художественная выставка старинных икон, книг, церковно-бытовых предметов с аналогичными современными произведениями и изделиями, тематические площадки: «Древлеправославная книжная культура», «Древнерусское знаменное пение», «Традиционная дрелеправославная одежда и утварь», «Древняя иконопись» и «Православное медиапространство».

Также в рамках форума состоится научно-практический круглый стол по проблемам сохранения, развития и популяризации культурного наследия старообрядцев.

Вход на все мероприятия свободный. На мастер-классы количество мест ограничено.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.