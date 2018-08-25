Татар-информ

20 июля 2019, 20:01

Культура

В Альметьевске планируют провести вело-маскарад и поставить уличный спектакль

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Культура

В Альметьевске планируют провести вело-маскарад и поставить уличный спектакль

Фото: архив/Дмитрий Максимов

Постановка и маскарад в рамках паблик-арт-программы «Сказка о золотых яблоках» запланированы на сентябрь.

(Альметьевск, 20 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Альметьевске в рамках паблик-арт-программы «Сказка о золотых яблоках» планируют провести вело-маскарад и поставить уличный спектакль в сентябре.

«Мы хотим провести веломаскарад и поставить уличный спектакль, но это будет только в сентябре», — сказала сооснователь и продюсер Института стрит-арта Полина Ёж.

Также в программе в рамках программы пройдет лекция историка и востоковеда Альфреда Бустанова о старинных рукописях и лекция о том, что именно можно назвать граффити, а что муралом (живопись на архитектурных зданиях и сооружениях).

«Еще будет создан стрит-мультфильм в рамках проекта "Мой город — моя улица"», — добавила Полина Ёж.

На стене будут созданы отдельные кадры произведения и после пройдет 10-дневная лаборатория, где участников будут учить делать из этих нарисованных кадров полноценный мультфильм.

Проект «Сказки о золотых яблоках» в этом году продлится до 22 сентября.

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