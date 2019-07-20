В Минпромторге предложил не причислять пиво к алкоголю

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Минпромторге предложили перестать причислять пиво к алкогольной продукции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития торговли на 2019 — 2025 годы, разработанный министерством.

Отмечается, что рамках инициативы ведомство предлагает вернуть пивной продукции самостоятельный статус, смягчив таким образом ограничения на розничную торговлю.

Пиво на законодательном приравняли к алкоголю в 2011 году. А с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки, в которых содержится более 0,5% спирта, кроме кефира и кваса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Минздраве РФ предложили продавать алкоголь на отдаленном расстоянии от жилья.

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