В Альметьевске испанская художница разместит на стене картину «Многолетний лен», вышитую крестиком

(Альметьевск, 20 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Альметьевске в рамках проекта «Сказка о золотых яблоках» на стене дома испанская художница разместит картину с изображением многолетнего льна размером 1,5 на 3 метра, вышитую крестиком. Арт-обьект будет соткан из хлопковых нитей.

«Мы делаем арт-объект, который позже разместим на стену. Будет создаватся ощущение, что цветы вышиты прямо на стене», — сказала испанская художница Ракиль Родриго.

Техника художницы основывается на плетении крестиком. Она с помощью металлической сетки и толстой хлопковой нити делает арт-объекты объемными и размещает их на зданиях.

У Ракиль Родриго был собственный эскиз, но потом организаторы отправили ей вышивки, которые типичны именно для Татарстана, они и послужили основой для выбора конечной версии произведения.

«На работу над картиной „Многолетний лен“ у Ракиль ушло около 800 метров хлопковой веревки. Общая площадь работы будет 1,5 на 3 метра», — рассказала сооснователь и продюсер Института стрит-арта Полина Ёж.

Часть работы, которую Ракиль Родриго начала делать заранее в Испании, заняла около 15 рабочих дней. В работе принимали участие три человека.

Сейчас на территории двора, где будут размещать арт-объект, проходят мастер-классы по плетению крестиком. В течение нескольких дней с 12 до 18 часов испанская художница вместе с жителями города будет вышивать оставшуюся часть картины.

Испанская художница впервые посещает Россию впервые. «Я давно знала, что в России вышивание крестиком довольно популярное занятие», — поделилась Ракиль Родриго.

Арт-обьекты художницы можно увидеть в Испании, в Великобритании, Катаре, Париже и Стамбуле.

«Мы провели переговоры и в конце весны смогли договориться о приезде Ракиль Родриго в Альметьевск на три дня», — добавила Полина Ёж.

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