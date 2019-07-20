Татар-информ

20 июля 2019, 22:27

Спорт

На центральном стадионе Альметьевска стартовали соревнования по конкуру и выездке

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Спорт

На центральном стадионе Альметьевска стартовали соревнования по конкуру и выездке

Фото: almetyevsk.tatar.ru

Соревнования являются отборочными для дальнейшего участия во всероссийских соревнованиях финала Кубка Maxima Park и Кубка Гефест.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Альметьевске на площадке центрального городского стадиона состоялось открытие соревнований по конному спорту – конкуру и выездке, Этап Кубка Maxima Park, Этап Кубка Гефест, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.

Соревнования являются отборочными для дальнейшего участия во всероссийских соревнованиях финала Кубка Maxima Park и Кубка Гефест.



Состязания проходят при участии спортсменов из Казани, Альметьевска, Бугульмы, Елабуги, поселков Богатые Сабы и Актюбинский.

Альметьевскую команду представляют сильнейшие спортсмены – неоднократные призеры и победители чемпионатов и первенств, представители сборной РТ Камилла Мухаррямова, Лейла Абдуллина, Элина Хабибуллина, Ирина Баширова.



Спортсменов тренируют Альберт Биганов, Павел Брагин, Ляйсан Есина, Лилия Иванова, Эльвира Сафарова, София Арсланова.

Открытие соревнований сопровождалось интересной концертной программой. Аниматоры в ковбойских и индейских костюмах провели детские викторины и розыгрыши, приглашали всех принять участие в конкурсах и состязаниях.

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