В районах Татарстана в «красивую» дату 19.07.2019 произошел свадебный бум

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В «красивую» дату – 19.07.2019 – зарегистрировалось рекордное количество пар. В этот день специалисты отдела ЗАГС начали регистрацию браков уже с восьми часов утра. Так, в Бугульминском районе 19 июля было зарегистрировано 23 брака. Об этом сообщает пресс-служба Управления ЗАГС.



Дата «19.07.2019» интересна тем, что в ней присутствуют одинаковые числа дня и года.





«19 июля считается хорошим временем для начала новой семейной жизни, сулит благополучие и счастье», – отмечает источник.



В Альметьевском районе 16 пар зарегистрировали свой брак.



«Пусть ваша семейная жизнь будет такой же яркой, веселой, счастливой, полной положительных эмоций, как день вашей свадьбы. Желаем семейного уюта, тепла, радости, заботы и, конечно же, детишек!» – пожелали всем молодоженам сотрудники брачного ведомства.

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