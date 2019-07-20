В Альметьевске на котельной разместят медиаинсталляцию, работающую с помощью приложения на телефоне

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Первую в России постоянно действующую медиаинсталляцию дополненной реальности, элементы которой можно увидеть с помощью приложения на телефоне, запустят в рамках проекта «Сказка о золотых яблоках» в Альметьевске ко Дню нефтянника.

«В этом году мы планируем создать здесь первую в России постоянную медиаинсталляцию», — сказала исполнительный продюссер Института стрит-арта в Санкт-Петербурге Ксения Пискунова.

Это будет арт-обьект, который будет совмещать в себе дополненную реальность (арт-обьект можно будет увидеть с помощью мобильного приложения на смартфоне) и лазерную инсталляцию.

«Дополненную реальность мы планируем запустить в сентябре ко Дню нефтянника. Она будет рассказывать о теории происхождения нефти», — добавила Ксения Пискунова.

Вторую часть инсталляции посвятят ученому-экспериментатору Булату Галееву, основоположнику медиаискусства в России и основателю НИИ «Прометей».

«Он много сделал для развития светомузыки в России, и, когда мы узнали, что он из Казани, то решили сделать ему трибьют. Мы хотим установить здесь лазерные проекторы», — поделилась спикер.

Лазерная инсталляция появится ближе к осени, когда станет раньше темнеть. Сейчас над концепцией лазерной проекции работают российские медиахудожники.

«Котельная действующая и останется действующей, потому что она находится в центре города, и важно эстетизировать это промышленное пространство», — сказала исполнительный продюссер Института стрит-арта

Часть территории котельной станет общественной, и люди смогут увидеть всю полноту работы авторства московского художника Артема Стефанова, ведь это одна из самых масштабных работ не только в России, но и в мире. Работа также иллюстрирует теорию происхождения нефти.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.