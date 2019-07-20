(Набережные Челны, 20 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах застройщик жилья для обманутых дольщиков приступил к внутренним работам на доме 65/06. Об этом стало известно во время объезда представителей городской администрации объектов капитального ремонта Автограда.

Печальное наследство в виде незавершенных домов обанкротившейся ГК «ФОН» поэтапно ликвидируется. В декабре 2018 года введена в эксплуатацию первая очередь дома 65/03, здесь получили квартиры 93 обманутых дольщика. Своей очереди ждут 224 семьи, которые вложили средства в дома 65/06, 65/10 (блок 3, 4), 65/03 (вторая и третья очереди).

Стало известно, что застройщик дома 65/06, в качестве которого выступает ГК «Профит», завершил восстановление дома и приступил к внутренним работам. Дом будет готов принять жильцов уже в декабре текущего года. Застройщик дома 65/10, компания «Евростиль», перешел от отстройки верхних этажей к проведению коммуникаций.

Полностью решить проблему обманутых дольщиков в Автограде планируют в 2020 году.

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