Дмитрий Киселев

20 июля 2019, 16:42

Спорт

Более 2 тыс. человек приняли участие в тренировке по боксу на площади Тысячелетия в Казани

Спорт

Более 2 тыс. человек приняли участие в тренировке по боксу на площади Тысячелетия в Казани

Фото: Салават Камалетдинов

В столице Татарстана прошла акция в поддержку самой масштабной открытой тренировки по боксу, которая пройдет 22 июля в Москве.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Сегодня в столице Татарстана более 2 тыс. любителей бокса надели перчатки и провели 30-минутную открытую тренировку на площади Тысячелетия.

С приветственным словом к спортсменам обратился первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов. «Я приветствую всех, кто пришел сегодня на открытую тренировку, посвященную Международному Дню бокса. Сдесь собралось более 2 тыс. спортсменов, а всего в Татарстане боксом занимаются более 7 тыс. человек. Это радует, потому что в этом виде спорта слабых нет. Здесь надо проявлять волю и характер», — сказал он.

Далее слово взял президент Федерации бокса РТ Сергей Игнатьев. «В эти дни открытые тренировки, посвященные Дню бокса, проходят во всех регионах России. Но наша, казанская, тренировка наверняка будет самой маштабной и массовой. Больше участников может собрать только Москва», — подчеркнул он.

Камерный ансамбль исполнил гимн бокса, а тренировка началась с разминки. Далее команда инструкторов, руководившая тренировкой, дала комбинации из фронтальной и боевой стойки и некоторые элементы передвижения.

В открытой тренировке приняли участие спортсмены, любители спорта и здорового образа жизни не только из Казани, но и других городов и районов республики. Акция была направлена на поддержку самой масштабной открытой тренировки по боксу, которая пройдет 22 июля в Москве.

Кроме открытой тренировки участников и зрителей ждали спортивные конкурсы и концертная программа.

Напомним, 22 июля, в Международный день бокса, Федерация бокса России на Красной площади в Москве организует самую масштабную в мировой истории бокса открытую тренировку с участием более 5 тыс. человек. Организаторы надеются, что эта тренировка войдет в книгу рекордов Гиннесса как самая массовая и масштабная. В проекте примут участие 85 регионов России и 175 стран мира.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Горкинско-Ометьевском лесу пройдет фестиваль функциональных тренировок от «Зеленого фитнеса»
Новости дня
17:00
Лекции, мастер-классы и ярмарка ремесел: старообрядческий форум пройдет в Казани

Духовно-просветительское мероприятие приурочено к 440-летию явления Казанской иконы Божией Матери.

16:42
Более 2 тыс. человек приняли участие в тренировке по боксу на площади Тысячелетия в Казани

В столице Татарстана прошла акция в поддержку самой масштабной открытой тренировки по боксу, которая пройдет 22 июля в Москве.

16:28
Исследователи изучили влияние гипертонии на риск инфаркта и инсульта
16:12
В Горкинско-Ометьевском лесу пройдет фестиваль функциональных тренировок от «Зеленого фитнеса»

Гостей фестиваля ожидают мастер-классы по танцам, музыкальный сет от DJ FAN, розыгрыш топливных карт и подарков.

15:53
В Набережных Челнах в арт-лабиринте для участников провели экскурсию под светом ручных фонарей

Посетители смогли посмотреть фотовыставку «50×50», в которую вошли полсотни уникальных снимков и работы местных живописцев.

15:10
Минздрав РФ подготовил проект медкарты пациента с ВИЧ
14:42
Правительство России одобрило создание единого портала с данными о жителях страны
14:28
Первым соперником ХК «Динамо-Казань» в европейском турнире станет «Пари Сен Жермен»

Сильнейший клубный турнир Европы среди мужских команд EHL Men KO16 пройдет осенью в Барселоне.

13:58
На III Всероссийской спартакиаде инвалидов в Йошкар-Оле татарстанцы завоевали 17 медалей

Спортсмены из Татарстана с ограниченными возможностями здоровья отличились в легкой атлетике, настольном теннисе и плавании.

13:44
Татарстан вырвался в лидеры среди регионов ПФО по обеспечению занятости инвалидов

Всего в республике насчитывается 88,6 тыс. инвалидов трудоспособного возраста.

13:18
IV Всероссийская спартакиада инвалидов состоится в Казани

В Йошкар-Оле состоялась передача символического знамени состязаний Татарстану.

12:56
Дожди и грозы вновь придут в Татарстан

Погода в республике изменится под воздействием атмосферных фронтов.

12:46
Исследователи выяснили, какой синдром предшествует развитию рака
12:20
Археолог: Изучение найденных в Аксубаевском районе останков может занять год или полтора

Специалисты вывезли останки 150 человек, захороненных в X–XIV веках на Старокиязлинском могильнике.

11:58
Минфин России предложил упростить самозанятым доступ к закупкам госкомпаний
11:38
Три игрока «Рубина» на правах аренды перешли в клубы ФНЛ и ПФЛ

Соглашения футболистов будут действительны до 31 мая будущего года.

11:04
В «Рубине» заявили, что встреча с «Ахматом» пройдет на Центральном стадионе

Первый домашний матч сезона казанский клуб проведет 29 июля.

10:59
Пожилая жительница Татарстана отдала аферистам 3 млн кредитных денег ради компенсации за БАДы

Мошенник, представившись следователем, убедил 69-летнюю жительницу Пестрецов, что ей полагается компенсация за ранее приобретенные биодобавки.

10:52
В Автограде из-за Кубка Ильнура Закарина перекроют проспект Хасана Туфана

Власти города рекомендуют автомобилистам заранее продумать объездные маршруты.

10:18
Стал известны наименее востребованные в России профессии
09:43
Лагерь «Лучистый» в Крыму отказался принимать детей из Татарстана, которых выписали после отравления

Дети вернутся домой чартерным рейсом уже в это воскресенье.

09:40
В Москве покажут фрагмент сериала «Зулейха открывает глаза»

Премьерный показ состоится в рамках литературно-театрального фестиваля «БеспринцЫпные чтения».

09:00
Певчие коллективы и танцоры выступят на фестивале православной культуры «София 2019» в Москве
08:00
Татарстанским работодателям выделят более 9 млн рублей на оплату труда инвалидов

В 2019 году в Татарстане трудоустроят 983 человека с ограниченными возможностями здоровья.

07:09
В Нижнекамске детей с диабетом будут бесплатно обследовать в частной клинике

Уточнить по поводу лекарственного обеспечения можно в контакт-центре здравоохранения Нижнекамского района по телефону: 8 (8555) 47-58-28.

События