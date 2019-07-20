Более 2 тыс. человек приняли участие в тренировке по боксу на площади Тысячелетия в Казани

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Сегодня в столице Татарстана более 2 тыс. любителей бокса надели перчатки и провели 30-минутную открытую тренировку на площади Тысячелетия.

С приветственным словом к спортсменам обратился первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов. «Я приветствую всех, кто пришел сегодня на открытую тренировку, посвященную Международному Дню бокса. Сдесь собралось более 2 тыс. спортсменов, а всего в Татарстане боксом занимаются более 7 тыс. человек. Это радует, потому что в этом виде спорта слабых нет. Здесь надо проявлять волю и характер», — сказал он.

Далее слово взял президент Федерации бокса РТ Сергей Игнатьев. «В эти дни открытые тренировки, посвященные Дню бокса, проходят во всех регионах России. Но наша, казанская, тренировка наверняка будет самой маштабной и массовой. Больше участников может собрать только Москва», — подчеркнул он.

Камерный ансамбль исполнил гимн бокса, а тренировка началась с разминки. Далее команда инструкторов, руководившая тренировкой, дала комбинации из фронтальной и боевой стойки и некоторые элементы передвижения.

В открытой тренировке приняли участие спортсмены, любители спорта и здорового образа жизни не только из Казани, но и других городов и районов республики. Акция была направлена на поддержку самой масштабной открытой тренировки по боксу, которая пройдет 22 июля в Москве.

Кроме открытой тренировки участников и зрителей ждали спортивные конкурсы и концертная программа.

Напомним, 22 июля, в Международный день бокса, Федерация бокса России на Красной площади в Москве организует самую масштабную в мировой истории бокса открытую тренировку с участием более 5 тыс. человек. Организаторы надеются, что эта тренировка войдет в книгу рекордов Гиннесса как самая массовая и масштабная. В проекте примут участие 85 регионов России и 175 стран мира.

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