(Набережные Челны, 20 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах капитальный ремонт Старосармановской улицы планируют завершить досрочно, об этом стало известно во время объезда главы города Наиля Магдеева объектов капитального строительства Автограда.

Старосармановской улицей пользуются все, кто работает в районе БСИ. Здесь располагаются производственные базы таких крупных компаний, как Татпроф, Домкор, КБК имени Титова. Всего на БСИ действует около 300 предприятий, которые формируют 14% общегородского объема производства продукции, число рабочих мест здесь превышает 20,3 тыс. человек (почти 8% от общего объема занятых в экономике города).

Предприятия БСИ также обеспечивают работой другие бизнес-структуры города и республики, являются крупными налогоплательщиками, составляют основу экономики города. По словам Наиля Магдеева, на этой промплощадке формируется внушительная часть благополучия Набережных Челнов.

Однако серьезным сдерживающим фактором развития бизнеса остается неудовлетворительное состояние части дорог. Некоторые не ремонтировались 40 лет, износ дорожного плотна превышал все допустимые нормы и представлял серьезную угрозу при транспортных перевозках.

Поэтапный капитальный ремонт дорог, ведущих на БСИ, начался в 2016 году. В 2019-м дорожники приступили к ремонту одной из самых проблемных зон — Старосармановской улицы. Ее протяженность составляет полтора километра. Ремонтникам предстоит заменить 31 тыс. кв. метров асфальтового покрытия, уложить километр тротуаров, установить 75 опор освещения. Главным итогом капремонта должно стать изменение системы ливневой канализации, благодаря которому под мостом не будут возникать потопы во время весенней распутицы.

Официальная дата сдачи объекта — ноябрь текущего года, но подрядчики обещают закончить работы на месяц раньше.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.