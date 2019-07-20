В Горкинско-Ометьевском лесу пройдет фестиваль функциональных тренировок от «Зеленого фитнеса»

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Завтра, 20 июля, проект «Зеленый фитнес» проведет в Горкинско-Ометьевском лесу фестиваль функциональных тренировок, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В рамках фестиваля участник телешоу «Танцы на ТНТ», участник коллектива Dance Team U-13 Григорий Кириллов проведет мастер-класс по Breakletics, Луиза Яикбаева покажет мастер-класс по бачате, а Рашид Кадырматов проведет функциональную разминку и спич на тему «5 мифов о правильном питании».

Также гостей фестиваля ожидает музыкальный сет от DJ FAN, розыгрыш топливных карт и обмен чеков по программе лояльности от АЗС «Татнефть» от партнера Татнефть-АЗС Центр и розыгрыш подарков.

Начало мероприятия в 16:00, вход свободный.

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