Лекции, мастер-классы и ярмарка ремесел: старообрядческий форум пройдет в Казани

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Завтра, 21 июля, в Казани начнет свою работу старообрядческий духовно-просветительский форум «Живое наследие древлеправославной культуры». Мероприятие приурочено к 440-летию явления Казанской иконы Божией Матери. Оно продлится почти неделю, до 26 июля, сообщают организаторы проекта.

Начнется форум в 7 часов утра воскресенья торжественной службой в старообрядческом храме во имя Казанской иконы Божией Матери. Должен состояться и крестный ход – примерно в 10.30.

С 10 часов в сквере перед кафедральным собором Русской православной старообрядческой церкви по улице Старообрядческая (Старая) откроется уличная выставка-ярмарка ремесел старообрядческих мастеров и мастериц. А в 17 часов в самом соборе пройдет церемония открытия форума, на которой выступит хор Казанско-Вятской епархии.

Кроме того, в храме откроется историко-художественная выставка старинных икон, книг, предметов церковного обихода и быта старообрядцев и аналогичных современных изделий. Экспозиция будет работать вплоть до 19 августа.

С 22 по 26 июля в церкви Казанской иконы Божией Матери будут функционировать тематические площадки: «Древлеправославная книжная культура», «Древнерусское знаменное пение», «Традиционная дрелеправославная одежда и утварь», «Древняя иконопись» и «Православное медиапространство». В их рамках пройдут мастер-классы и лекции-беседы, которые можно будет просмотреть онлайн на канале YouTube «Казанская Старообрядческая Община РПСЦ».

Итоги форума будут подведены в пятницу, 26-го числа, на научно-практическом круглом столе, который будет организован в кафедральном соборе. Запланирована презентация сборника материалов республиканской научно-практической конференции с международным участием «Традиции старообрядческой благотворительности», которая прошла в Казани и Чистополе 3 и 4 октября 2018 года при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова. Она была посвящена памяти известного купца-благотворителя Якова Шамова.

К участию в форуме приглашаются журналисты, историки, краеведы, деятели культуры и все желающие. Вход на все события свободный, однако число мест на мастер-классах ограничено.

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