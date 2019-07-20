Татар-информ

20 июля 2019, 15:53

Культура

В Набережных Челнах в арт-лабиринте для участников провели экскурсию под светом ручных фонарей

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Культура

В Набережных Челнах в арт-лабиринте для участников провели экскурсию под светом ручных фонарей

Посетители смогли посмотреть фотовыставку «50×50», в которую вошли полсотни уникальных снимков и работы местных живописцев.

(Набережные Челны, 20 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах в ходе арт-лабиринта «Культурный город» для участников провели экскурсию под свет керосиновых ламп, сообщает Историко-краеведческий музей Автограда.

 

Арт-лабиринт прошел на набережной Тукая. Здесь под открытым небом представлена выставка, посвященная истории Набережных Челнов. Посетители смогли посмотреть фотовыставку «50×50», в которую вошли 50 уникальных снимков. Также были выставлены работы местных художников — Галины Анютиной, Любови Бегуновой, Рузии Гафуровой и других.

Демонстрация экспонатов проходила под звуки произведений Иоганна Баха, Вольфганга Моцарта, Людвига Ван Бетховена.

Тут же проводились мастер-классы по печатной графике «Виды города». Местное отделение Русского географического общества организовало свою площадку, где можно было узнать малоизвестные факты «из жизни» архитектурных сооружений и исторических памятников Автограда.

Самой интересной частью вечера стала экскурсия «Под фонарем» по улице Центральной. Ее участникам раздали фонари, под свет которых челнинцы и рассматривали вошедшие в историю города объекты.

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