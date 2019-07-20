Правительство России одобрило создание единого портала с данными о жителях страны

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Правительство РФ одобрило создание единого портала, содержащего информацию обо всех гражданах России. О соответствующем решении сообщает пресс-служба кабинета.

Правительство поддержало разработанный Минфином проект федерального закона «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации».

Создание подобного сайта «позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, информационную открытость и прозрачность системы государственного и муниципального управления для граждан», отмечается в сообщении.

Основной целью при этом названа организация системы учета сведений, «направленной на совершенствование контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц».

Обеспечивать наполнение и работу ресурса должна будет Федеральная налоговая служба. Теперь законопроект внесут в Государственную Думу.

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