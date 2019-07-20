Татар-информ

20 июля 2019, 13:58

Спорт

На III Всероссийской спартакиаде инвалидов в Йошкар-Оле татарстанцы завоевали 17 медалей

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Спорт

На III Всероссийской спартакиаде инвалидов в Йошкар-Оле татарстанцы завоевали 17 медалей

Спортсмены из Татарстана с ограниченными возможностями здоровья отличились в легкой атлетике, настольном теннисе и плавании.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Спортсмены из Татарстана на проходившей в столице Марий Эл Йошкар-Оле III Всероссийской летней спартакиаде инвалидов стали обладателями 17 наград разного достоинства – семи золотых, четырех серебряных и шести бронзовых. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В частности, обладателями «золота» стали Ангелина Исламова (легкая атлетика, лица с поражением опорно-двигательного аппарата), Азат Гафаров (плавание, глухие), Анастасия Огнева (легкая атлетика, слепые) и Гульназ Исмагилова (настольный теннис, ПОДА).

«Серебро» у Руслана Саппарова (настольный теннис, ПОДА) и Романа Сергеева (легкая атлетика, слепые). А «бронзы» оказались удостоены Иван Клюев (плавание, глухие), Зарина Халикова и Нияз Шаманов (настольный теннис, ПОДА).

В общем зачете сборная команда Татарстана заняла 22-е место. Лучший результат при этом показала команда Москвы. На втором месте оказались спортсмены Свердловской области, на третьем – Челябинской, пишет «Марийская правда».

Всего татарстанская команда включала 39 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет. Среди них были лица с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и зрения, интеллектуальными нарушениями. 18 татарстанцев – воспитанники Республиканской спортивно-адаптивной школы и входят в состав сборной команды РТ, 11 представляли города Азнакаево и Мамадыш, поселки Богатые Сабы и Рыбная Слобода, а еще десять – казанские школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что IV Всероссийская спартакиада инвалидов состоится в Казани. Подобные состязания проводятся один раз в четыре года.

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