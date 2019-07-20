Минфин России предложил упростить самозанятым доступ к закупкам госкомпаний

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). На самозанятых граждан могут распространить меры по поддержке малых и средних предприятий при осуществлении закупок для государственных компаний и корпораций. Соответствующие поправки в законодательство разработал Минфин России, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет об упрощенном участии в закупках, регламентированных правилах участия, сроках оплаты за поставленный товар и так далее. Новелла разработана по поручению первого вице-премьера – министра финансов РФ Антона Силуанова.

Специальные положения Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», касающиеся участия субъектов МСП в госзакупках, планируется распространить на самозанятых на срок до 31 декабря 2028 года. Законопроект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Принятие таких поправок позволит обеспечить благоприятные условия деятельности самозанятых граждан в рамках реализации национального проекта “Малое предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“», – отмечается в сообщении министерства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что самозанятый татарстанец первым в России заключил контракт на биржевой площадке. Пока что только Татарстан предоставил самозанятым право участвовать в закупках.

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