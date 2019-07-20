Три игрока «Рубина» на правах аренды перешли в клубы ФНЛ и ПФЛ

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Три молодых игрока казанского «Рубина» на правах аренды перешли в клубы Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги. Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Татарстана.

18-летний защитник Раиль Абдуллин будет играть за выступающий в ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик», а его коллега по амплуа и ровесник и Владислав Микушин – за другую команду ФНЛ – воронежский «Факел».

За играющий же в ПФЛ челнинский «КАМАЗ» станет выступать 20-летний хавбек Михаил Яковлев.

«Рубин» пожелал своим воспитанникам «всяческих успехов». «Все соглашения рассчитаны до 31 мая 2020 года», – отмечается в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что исландский нападающий Видар Кьяртанссон пополнил ряды казанского «Рубина».

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