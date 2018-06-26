В «Рубине» заявили, что встреча с «Ахматом» пройдет на Центральном стадионе

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Казанский «Рубин» проведет первый матч домашний матч сезона с грозненским «Ахматом» на Центральном стадионе в столице Татарстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу команды.

Основной стадион клуба – «Казань Арена» – не сможет принять встречу, так как в скором времени окажется задействован при проведении церемоний открытия и закрытия чемпионата WorldSkills Kazan.

При этом в пресс-службе «Рубина» заверили, что стадион будет готов принять эту и ряд последующих игр: «Подготовка идет в рабочем режиме. На “Центральном” команда будет играть в первой части чемпионата».

Матч 3-го тура чемпионата России «Рубин» – «Ахмат» состоится 29 июля. До этого 21 июля во 2-м туре РПЛ казанский клуб в столице России встретится с московским «Динамо».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 30 июля во время встречи «Рубина» с болельщиками выступит репер Guf.

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