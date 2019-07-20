Татар-информ

20 июля 2019, 10:59

Происшествия

Пожилая жительница Татарстана отдала аферистам 3 млн кредитных денег ради компенсации за БАДы

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Происшествия

Пожилая жительница Татарстана отдала аферистам 3 млн кредитных денег ради компенсации за БАДы

Мошенник, представившись следователем, убедил 69-летнюю жительницу Пестрецов, что ей полагается компенсация за ранее приобретенные биодобавки.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). 69-летняя жительница Татарстана отдала аферистам 3 млн кредитных денег ради компенсации за ранее приобретенные БАДы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«18 июля в дежурную часть ОМВД России по Пестречинскому району поступило заявление от 69-летней жительницы села Пестрецы по факту хищения денежных средств. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что в 2017 году в одном из Интернет-магазинов приобретала биологические активные добавки», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В этом году в начале марта женщине позвонил незнакомец и, представившись следователем, рассказал, что в отношении фирмы, в которой она покупала препараты, возбуждено уголовное дело. Он убедил пенсионерку, что она признана потерпевшей по этому делу и теперь должна получить компенсацию. Звонивший предложил ей написать заявление и посоветовал хорошего бесплатного адвоката для представления ее интересов в суде.

После первого звонка на телефон женщины несколько месяцев звонили разные люди, которые вели переговоры по получению компенсации. Они представлялись то следователем, то прокурором, то адвокатом, и заверяли пенсионерку, что в ближайшее время ей доставят деньги. Для этого ей необходимо оплатить налоги, доставку, оформление документов и так далее.

За это время доверчивая женщина частями перевела на счета мошенников порядка 3 млн рублей. Стоит отметить, что деньги пенсионерка и ее родственники брали в кредит.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские установили, что телефонные номера аферистов зарегистрированы в Москве.
 

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