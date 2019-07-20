В Автограде из-за Кубка Ильнура Закарина перекроют проспект Хасана Туфана

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Набережных Челнах перекроют проспект Хасана Туфана в связи с проведением соревнований велосипедистов на Кубок Ильнура Закарина, пишут «Челнинские известия».

Власти города рекомендуют автомобилистам заранее продумать объездные маршруты. Движение по проспекту окажется перекрыто уже с 11 часов утра.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что соревнования на Кубок Ильнура Закарина проведут в Автограде впервые.

В субботу, 20 июля, велогонщики сделают несколько кругов по проспекту Хасана Туфана – от концертного зала имени Сары Садыковой в сторону улицы 40 лет Победы и обратно. В воскресенье, 21 июля, состоится индивидуальная гонка на время на улицах Металлургическая и Моторная.

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