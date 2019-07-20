В лагере «Буревестник» Елабужского института КФУ собрались молодые активисты ОНФ

(Елабуга, 20 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Около 100 молодых активистов Общероссийского народного фронта отдыхают и проходят тренинги в спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» Елабужского института КФУ.

Среди гостей лагеря – молодежь из Татарстана, Башкортостана и Марий Эл. Это участники республиканского форума «Точка сбора», сообщает пресс-служба вуза.

В течение пяти дней для активистов будут организованы мастер-классы по развитию лидерских качеств, тимбилдингу, тайм-менеджменту, ораторскому искусству, поисковому делу. Кроме того, они станут участниками встреч с гостями-спикерами.

Общероссийский народный фронт реализует 12 тематических площадок, соответствующих общественно значимым национальным проектам. Среди них – «Народная оценка качества социальной сферы», «Равные возможности – детям», «Патриотические проекты», «Карта убитых дорог» и так далее.

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