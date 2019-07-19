Татар-информ

20 июля 2019, 08:00

Экономика и финансы

Татарстанским работодателям выделят более 9 млн рублей на оплату труда инвалидов

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Экономика и финансы

Татарстанским работодателям выделят более 9 млн рублей на оплату труда инвалидов

Фото: архив

В 2019 году в Татарстане трудоустроят 983 человека с ограниченными возможностями здоровья.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Татарстане работодатели, трудоустроившие инвалидов по направлению госучреждений, могут получить субсидии на возмещение части затрат на оплату их труда. Такое нововведение появилось в службе занятости населения в 2019 году, сообщили в пресс-службе Минтруда.

«Размер субсидии на возмещение затрат работодателю на оплату труда одного инвалида — один минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством РФ, увеличенный на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды», — отметили в ведомстве, добавив, что в рамках данной программы с начала года уже трудоустроили 63 инвалида. На выплату субсидий в 2019 году из бюджета РТ выделили 9,6 млн рублей.

Всего же в Татарстане согласно закону «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите» в 2019 году должны трудоустроить 983 человека с ограниченными возможностями здоровья. На данный момент программа выполнена почти на треть — трудоустроили 316 инвалидов.

В Минтруда также рассказали, что с 2016 года в республике оказывают поддержку предприятиям, образованным общественными объединениями инвалидов. Так, в минувшем году в программе участвовали семь предприятий Казани, Альметьевска, Елабуги и Чистополя.

«Возмещены затраты на оплату труда 392 инвалидов, которые работали на предприятиях, образованных общественными объединениями инвалидов. В 2019 году в данной программе запланировано участие 8 предприятий и трудоустройство 422 инвалида», — добавили в пресс-службе, подчеркнув, что с начала года возместили затраты на оплату труда 302 инвалидов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане инвалиды, оставшиеся без работы, могут получить дополнительные услуги по обучению основам предпринимательства.

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