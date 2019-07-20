Татар-информ

20 июля 2019, 09:00

Духовная жизнь

Певчие коллективы и танцоры выступят на фестивале православной культуры «София 2019» в Москве

Духовная жизнь

Певчие коллективы и танцоры выступят на фестивале православной культуры «София 2019» в Москве

В этом году фестиваль приурочат к празднованию Дня крещения Руси и Дня памяти Равноапостольного Князя Владимира.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). V Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сел Руси «София-2019» состоится с 25 по 27 июля в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

В этом году фестиваль приурочат к празднованию Дня крещения Руси и Дня памяти Равноапостольного Князя Владимира.

Участие в творческом смотре примут самодеятельные певческие, танцевальные и инструментальные творческие коллективы, а также индивидуальные исполнители духовной, классической и народной музыки из малых городов и сельских поселений России.

В финале жюри выберет десять лауреатов и столько же дипломантов, а также назовет обладателя Гран-при. Конкурсная программа будет транслироваться в режиме онлайн на сайте www.vmgf.ru, в том числе для определения победителей зрительского голосования.

В прошлом году в конкурсной программе фестиваля приняли участие более 70 творческих народных коллективов. Представители 21 региона России достойно представили свое мастерство и создали атмосферу православного праздника в самом центре Москвы.

 

 

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