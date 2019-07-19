(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Зеленодольске стартовала кампания по ликвидации незаконных построек. В городе уже снесли несколько гаражей, расположенных у Зеленодольского предприятия тепловых сетей, пишут «Зеленодольские новости».



Замруководителя исполкома района Александр Старостин рассказал, что в декабре прошлого года было принято постановление исполкома о сносе самовольных построек, расположенных на территории Зеленодольска, была создана рабочая группа. Представители данной группы делали запросы в архив, поднимали нормативные акты, пытаясь выяснить законность возведения. Однако никаких документов на землю и собственность обнаружить не удалось.

В июле текущего года на улице Жукова специалисты «болгарками» срезали запоры с гаражных дверей, и из 27 самовольных строений снесли три. Металлические гаражи вывезли на хранение на спецплощадку.

Предупреждение о сносе на гаражах повесили за три месяца. У владельцев было время, чтобы вывезти свои вещи или самим убрать гаражи. Большинство владельцев не сделали этого. Храниться на спецплощадке гаражи будут не более трех месяцев, затем их утилизируют.





Снос незаконных построек пройдет на территории от спуска с улицы Фрунзе к железнодорожной платформе «Волга» и в других местах – таких гаражей в Зеленодольске немало. Исполком района призывает владельцев самовольных построек не дожидаться принудительной эвакуации и убрать все самим.

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