Татар-информ

20 июля 2019, 04:24

Общество

У центрального водоема Бугульмы раздавали конфеты за правильные ответы по истории Татарстана

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Общество

У центрального водоема Бугульмы раздавали конфеты за правильные ответы по истории Татарстана

Фото: bugulma-tatarstan.ru

Участники мероприятия еще раз вспомнили, что в республике 45 муниципалитетов, а букв, обозначающих специфически татарские звуки, всего шесть.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Сотрудники центральной библиотеки Бугульмы организовали флешмоб «Я люблю Татарстан», приурочив его к столетию со дня образования ТАССР, пишет «Бугульминская газета».

Знаменательная дата будет отмечаться в 2020 году. Флешмоб прошел возле водоема на улице Ярослава Гашека. Отвечая на вопросы игр-викторин, участники мероприятия еще раз вспомнили, что в республике насчитывается 45 муниципалитетов, а букв, обозначающих специфические для татарского языка звуки, всего шесть. Другие интересные факты из жизни и истории Татарстана узнавали местные жители.

Заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки Светлана Князькина рассказала, что за верные ответы местных жителей радовали сладкими призами.

Организаторы мероприятия раздавали прохожим буклеты-приглашения со списком республиканских периодических изданий.

 

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