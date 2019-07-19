У центрального водоема Бугульмы раздавали конфеты за правильные ответы по истории Татарстана

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Сотрудники центральной библиотеки Бугульмы организовали флешмоб «Я люблю Татарстан», приурочив его к столетию со дня образования ТАССР, пишет «Бугульминская газета».



Знаменательная дата будет отмечаться в 2020 году. Флешмоб прошел возле водоема на улице Ярослава Гашека. Отвечая на вопросы игр-викторин, участники мероприятия еще раз вспомнили, что в республике насчитывается 45 муниципалитетов, а букв, обозначающих специфические для татарского языка звуки, всего шесть. Другие интересные факты из жизни и истории Татарстана узнавали местные жители.



Заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки Светлана Князькина рассказала, что за верные ответы местных жителей радовали сладкими призами.



Организаторы мероприятия раздавали прохожим буклеты-приглашения со списком республиканских периодических изданий.

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