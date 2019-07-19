Более 3 тыс. гостей посетили фестиваль «Мульма-FEST» в Высокогорском районе

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В высокогорском селе Мульма состоялся праздник «Мульма-FEST», собравший жителей не только соседних деревень и сел, но и разных городов республики. Такое масштабное мероприятие в Мульминском сельском поселении проводилось впервые и объединило более 3 тыс. человек, пишут «Высокогорские вести».



3 тыс. зрителей – это в три раза больше, чем численность жителей поселения. Гости рассаживались на скамейках, пледах и просто на траве. Открыл фестиваль танцевальный коллектив «Заказанье».



От имени Мульминского сельского поселения слово взял Ленар Зиннатуллин. Вместо привычной приветственной речи он вместе с братом спел приветственную песню. Эстафету подхватил популярный татарский юморист, радиоведущий и певец Эбри Хабриев, уроженец села Мульма.





По задумке организаторов, все игры проходили на майдане. Активные зрители могли выбрать себе развлечение по душе, остальные наблюдали за происходящим прямо со своих мест.



Настоящее шоу устроили гонщики на мотоблоках. Задачей участника было первым пересечь линию финиша, проезжая мимо различного рода препятствий. Победителем «Мульма-FEST» 2019 года стал житель села Рифат Хакимов.



Абсолютной чемпионкой в армрестлинге среди женщин стала Альбина Гайсина. В награду она получила стремянку, видимо, как символ достигнутой вершины. Абсолютным батыром в национальной борьбе корэш стал Фархад Файзуллин, его приз – живой баран.





Яркими завершающими моментами фестиваля стали салют, пенная вечеринка и выступление популярных татарских исполнителей.

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