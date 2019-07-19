В Нижнекамске детей с диабетом будут бесплатно обследовать в частной клинике

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В нижнекамской детской больнице состоялся круглый стол с участием врачей, представителей страховой компании «Ак Барс-Мед» и пациентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.





Один из нижнекамцев коснулся темы обеспечения детей с сахарным диабетом тест-полосками по федеральной программе. По словам медицинских специалистов, в стране растет количество детей, подверженных этому недугу. Пока что врачи ожидают федерального финансирования для решения этого вопроса.

А вот проблема со сдачей анализов на гемоглобин, который необходимо делать детям с диабетом раз в три месяца, решилась: заключен договор с одной из коммерческих лабораторий, где будут делать этот анализ по направлению эндокринолога. Для пациента он окажется бесплатным.

Врачи напоминают, что с подобными вопросами можно подойти к заведующим медучреждениями. А уточнить по поводу лекарственного обеспечения можно в контакт-центре здравоохранения Нижнекамского района по телефону: 8 (8555) 47-58-28.

В ходе встречи прозвучала благодарность в адрес медиков детской городской больницы. Мама ребенка, попавшего в больницу с сильной аллергической реакцией, отметила профессионализм и оперативность нижнекамских врачей.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в поселке Камские Поляны не хватает узких специалистов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.