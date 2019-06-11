Испанская художница Ракель Родриго вышьет картину на сетке-рабице для альметьевского двора

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Сегодня и завтра, 20 и 21 июля, жители и гости Альметьевска смогут пообщаться с испанской художницей Ракель Родриго в рамках паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках», сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района РТ.
Ракель Родриго впервые приедет в Россию. В своей уникальной технике мастер кисти соединила традиционное рукоделие и уличные практики.
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Для новой инсталляции кураторы проекта прогулялись по альметьевским лугам и собрали полевые цветы, которые и будет вышивать Ракель, а помогут ей в этом местные жители.
Художница подарит альметьевцам цветочную стрит-арт инсталляцию, вышитую «крестиком» на городской стене. В своей работе Ракель использует обычные сетки для ограждения и цветные шнуры. Чтобы увидеть ее работы, люди специально приезжают в Испанию, но скоро изящный натюрморт появится и в альметьевском дворе.
Испанскую художницу вдохновили красота и разнообоазие местных полевых цветов.
«Как правило, в повседневных заботах горожане даже не имеют возможности полюбоваться ими. “Распустившись” в центре города, они точно не останутся незамеченными и будут радовать альметьевцев круглый год, даже зимой», – уверена она.