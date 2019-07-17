В Нижнекамске объявили сбор заявок на турслет с палатками, песнями у костра и ночным квестом

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске стартовал прием заявок на ежегодный туристический слет работающей молодежи «Квест и Лес». Ребята проведут два насыщенных дня на свежем воздухе, сообщет пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Соревнования состоятся в Камских Полянах, в районе реки Вязовка 3 и 4 августа. Участниками станут молодые специалисты и работники предприятий, организаций и учреждений республики, а также студенты в возрасте от 18 до 35 лет.



Организаторы принимают индивидуальные заявки для формирования сборных команд. Участники турслета будут располагаться в палаточных лагерях. Они будут соревноваться в стрельбе, пройдут туристическую полосу препятствий, конкурс бытовых навыков, поучаствуют в многоборье, ночном квесте, проектной сессии и, конечно, будут петь песни у костра.



Помимо дипломов всем участникам подарят памятные подарки, а победителям особые призы – снаряжение для турпоходов. Участие в слете – бесплатное.

Заявки принимаются до 26 июля на почту kover-nk@mail.ru с пометкой: «Заявка на турслет» или по номеру 8 (8555) 41-69-23.

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