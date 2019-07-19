Дмитрий Киселев

19 июля 2019, 21:38

Спорт

Серия нокдаунов и отжимания на ринге: в Казани прошел первый этап 1/4 «Боев по правилам TNA-2019»

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Спорт

Серия нокдаунов и отжимания на ринге: в Казани прошел первый этап 1/4 «Боев по правилам TNA-2019»

Фото: Михаил Захаров/архив

В турнире приняли участие спортсмены из России, Армении, Нидерландов, Бельгии, Беларуси, Румынии и Албании.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). В казанском ледовом дворце «Татнефть Арена» стартовал отборочный этап одной четвертой чемпионата мира «Бои по правилам TNA» 2019 года.

Первый этап четвертьфинала открыл поединок легкого весового дивизиона (до 70 кг) между Иваном Кондратьевым из России и Ильязом Букаюа из Нидерландов. Россиянин уже в первой трехминутке устроил сопернику жесткий прессинг, включая все этажи атаки, и на последней минуте раунда отправил Ильяза в нокдаун. Далее нидерландец пытался переломить ход поединка, но Иван уверенно довел этот бой до победного гонга. Таким образом, Кондратьев стал первым полуфиналистом этого сезона чемпионата мира «Бои по правилам TNA».

В стартовом бою средней весовой категории (до 80 кг) на ринге «Татнефть Арены» встретились белорус Дмитрий Баранов и россиянин Сергей Пономарев. Бой закончился уже в первом раунде. Сначала мощным серией в голову Баранов отправил россиянина в нокаут и, только канаты удержали Сергея от падения на канвас. Но не спасли его от поражения в этом противостоянии. Еще несколько комбинаций в исполнении белоруса, и рефери остановил бой и отдал победу Дмитрию Баранову. Тот после поединка еще и отжался прямо на ринге 20 раз, продемонстрировав отличную подготовку.

В тяжелом весовом дивизионе первыми выяснили отношения Клаудио Истрате (Румыния /Италия) и Валерий Бизяев (Россия). Побывав в нокдауне в первом временном отрезке, Валерий собрался и отработал два хороших раунда, но случившиеся в начале поединка все же лишило россиянина шансов пройти в следующий этап турнира. В полуфинал пробился Клаудио Истрате.

Вторым боем весовой категории до 70 кг стал поединок Жоры Акопяна (Армения) и Яниса Будагова (Россия). Из этой тяжелой четырехраундовой дуэли победителем по решению судей вышел Жора Акопян, получивший заслуженное место а полуфинале.

В очередном бою средней весовой категории встретились боец грозненского клуба «Ахмат» Муса Султаев и Мбамба Гаувенберг из Бельгии. По итогам четырех раундов судейская бригада отдала победу Султаеву, который стал еще одним участником полуфинала.

Завершил отборочный этап бой Франческо Ксайи (Албания) и Игоря Дармешкина (Россия). В этом абсолютно равном поединке драматическая развязка наступила только в конце четвертого раунда. На последних секундах боя Ксайя все-таки нашел брешь в обороне россиянина и отправил его в нокаут, тем самым обеспечив себе победу во встрече и выход в следующий этап чемпионата мира «Бои по правилам TNA». 

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