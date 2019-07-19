В 31 двор Елабуги этим летом придут дорожники

(Елабуга, 19 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Дорожный ремонт во дворах Елабуги в этом году обойдется в 45 млн рублей. Работы ведутся за счет республиканского бюджета, сообщил сегодня руководитель исполкома Кирилл Мокшин.



Речь идет об обновлении дорожного полотна и расширении парковочных мест для транспорта во дворах города. Всего в республиканской программе «Ремонт дворовых территорий и внутриквартальных проездов» участвует 31 елабужский двор.

«Список дворов формировали по итогам обращений граждан, которые поступали в исполком города, в систему “Народный контроль”, а также в интернет-приемную [главы района] Геннадия Емельянова и в ходе личных приемов главы. Традиционно мы всю информацию за год собираем, смотрим очередность, потому что ежегодно выделяется 45 млн рублей, но этих денег на все дворы не хватает, и мы ставим приоритет», — отметил руководитель исполкома города Кирилл Мокшин.



На сегодня дорожники завершили ремонт дворов по адресам: Нечаева, 10, Тугарова, 22а, Марджани, 2, а также пр. Мира, 10, 12. В рамках программы «Ремонт дворовых территорий и внутриквартальных проездов», за 3 года на дорожное строительство дворов из республиканского бюджета Елабуга получила 125 млн рублей. Ежегодно ремонтируется по 30 дворов.

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