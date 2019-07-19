В завтрашнем матче «Динамо» – «Рубин» впервые в России будет опробована система ВАР

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Президент РФС Александр Дюков выступил с официальным заявлением по поводу использования системы видеопомощи арбитрам (ВАР), сообщает пресс-служба РФС. Первым матчем, на котором ее опробуют, станет игра 2-го тура чемпионата России «Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань), который пройдет завтра в столице, начало игры в 19.00.

Напомним, что и перед встречей первого тура «Локомотив» — «Рубин» (1:1) говорили, что на игре будет опробована система ВАР, но в итоге дело до этого не дошло.

«РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования ВАР во втором туре РПЛ. IFAB дал официальный допуск», — цитирует Дюкова официальный сайт РФС.

Дюков подтвердил, что именно на игре «Динамо» — «Рубин» система будет впервые опробована в России.

«Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения ВАР. РФС станет интегратором системы, в проекте также примут участие Hawk Eye и Матч ТВ. Уверен, что наше долгосрочное сотрудничество будет эффективным. Первым матчем, на котором мы используем систему, станет «Динамо» — «Рубин».

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