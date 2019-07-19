Исландский нападающий Видар Кьяртанссон пополнил ряды «Рубина»

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня исландский нападающий Видар Кьяртанссон приступил к тренировкам в составе казанского «Рубина», сообщает Twitter казанского клуба.

Ранее 29-летний Кьяртанссон, рост 187 сантиметров, был игроком «Ростова» (Ростов-на-Дону). В первой половине сезона-2018/19 он отметился в 8 матчах в чемпионате РПЛ за дончан. Зимой его взял в аренду шведский «Хаммарбю», где он забил 7 голов в 15 играх.

Трансферная стоимость исландца, по данным авторитетного портала transfermarkt.de, составляет 1,5 млн евро (два года назад — 2,5 млн).

Викинг помимо родного острова, успел поиграть в норвежской «Волеренге», китайском «Санинге», шведском «Мальме», израильском «Маккаби» (Тель-Авив), где в августе 2018 года его купил за 2,5 млн евро «Ростов». Контракт с дончанками Кьяртанссона действует до 30 июня 2022 года. Казанцы намерены взять центрального нападающего в аренду, как Евгения Маркова из столичного «Динамо» и Константина Плиева из «Ростова» же.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.