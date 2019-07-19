(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Капремонт многоквартирных домов в Татарстане завершен на 57,8% от плана, доложил первый замглавы Минстроя Татарстана Алексей Фролов на совещании в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, в его работе принял участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

В Татарстане завершились работы по строительству 3 детсадов, продолжаются еще на 26 запланированных объектах. Кроме того, завершен ремонт в 3 школах. Продолжаются работы в 26 школах, 9 школах-интернатах, 107 детсадах. Ремонт уже завершился в 5 зданиях детских садов. Также ведутся работы в 15 ресурсных центрах.

Ремонт необходимо завершить к началу учебного года, но при этом необходимо следить за качеством работ, напомнил Рустам Минниханов.

Заммминистра доложил, что в настоящее время завершен ремонт 3 детских оздоровительных лагерей, 6 подростковых клубов, 2 зданий молодежных центров РТ, 6 объектов культурного значения, 15 зданий исполкомов поселений МО РТ, 2 учреждений социального обслуживания РТ и 1 муниципального архива.

Продолжается также строительство 21 сельского клуба, 7 блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения, 9 зданий Советов поселений (2 объекта сданы), 40 универсальных спортплощадок (63 объекта сданы) и 8 блочно-модульных лыжных баз.

В Татарстане также строят 42 ФАПа и 9 врачебных амбулаторий — в 3 ФАПах уже завершили работы. Кроме того, ведется капремонт 6 объектов здравоохранения, 3 уже завершены. Также завершен капремонт 22 объектов подведомственных учреждений учреждениям

Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ. По подведомственным учреждениям Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ из 11 объектов на 7 работы завершены, на 4 — работы продолжаются.

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