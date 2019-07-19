Приставы рассказали воспитанникам социального приюта Менделеевска об особенностях работы в УФССП

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Судебные приставы провели спартакиаду для воспитанников социального приюта Менделеевска, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Судебные приставы рассказали детям о работе в рядах Федеральной службы судебных приставов, продемонстрировали, как судебные приставы применяют средства защиты для обеспечения безопасности в судах и коллег при исполнении служебных обязанностей», – рассказала Халимова.

Самые юные участники мероприятия приняли участие в различных соревнованиях. Ребятам постарше предстояло пройти поляну заданий, которая включала в себя определение условных топографических знаков, определение азимута на предмет, установку и сборку палаток, и преодоление условного болота по жердям.

Кроме того, дети состязались в футболе, велосипедном этапе, прыжках со скакалкой, отжимании и в стрельбе по шарикам. Малыши проходили эстафету с мячами и яйцами на ложке, а также соревновались в беге с обручами.

Судебные приставы Татарстана с 2006 года оказывают шефскую помощь социальному приюту для детей и подростков «Камские Зори». Несколько раз в году сотрудники службы навещают подопечных приюта, поздравляют с праздниками, дарят подарки, проводят выездные экскурсии и другие мероприятия. Забота выражается не только в организации для ребят ежегодных праздничных мероприятий и экскурсий - приставы принимают участие и в поддержании материальной базы детского учреждения. В настоящее время в приюте проживают более 30 воспитанников.

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