В качестве самозанятых в Елабуге зарегистрировались свыше 400 человек

(Елабуга,19 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Свыше 400 жителей Елабужского района зарегистрировались в качестве самозанятых. Среди так называемых «домашних» предпринимателей фотографы, массажисты, автоэлектрики, мастера маникюра, парикмахеры и др. Об этом сообщили в межрайонной ИФНС России № 9 по РТ.

Елабужанка Нажия Заббарова работает массажисткой. До того как зарегистрировалась в качестве самозанятой, работала на дому, а теперь арендует отдельную комнату. «Это очень удобно, во-первых, не нужен кассовый аппарат, я сделала массаж, клиент расплатился, и я день в день оплатила налог. Во-вторых, мне теперь не страшно, что вдруг ко мне постучатся специалисты налоговой инспекции. Раньше работала дома, а теперь сняла кабинет и спокойно там работаю», — делится елабужанка.

Своим выбором доволен еще один самозанятый Григорий Зубенко. Автоэлектрик зарегистрировался через мобильное приложение «Мой налог». "Я вижу в этом одни плюсы. Сразу можно рассчитать налог, все делается через мобильное приложение. Могу давать рекламу и спокойно работать. Налог меньше, есть бонус. С каждой продажи 3% отдаю и работаю без допотчетов«,— отмечает мужчина.

Консультацию по регистрации и работе самозанятые могут получить как в налоговой инспекции, так и в региональном отделении «Фонда поддержки предпринимателей», офис которого находится по адресу: Казанская 13, (офис № 16).

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.