Количество случаев производственного травматизма в Татарстане за полгода снизилось на 46%

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане количество случаев производственного травматизма снизилось на 46,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда число пострадавших составило 81 человек. Об этом сообщила сегодня на заседании коллегии Миндортранса РТ министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

В Татарстане за полгода зарегистрировано 38 несчастных случаев на производстве, в том числе девять со смертельным исходом и 29 с тяжелыми последствиями, рассказала докладчик.

«Работники в основном получают травмы при падении с высоты, что составляет 36%. 14 таких случаев зафиксировано в этом году, один со смертельным исходом», – подчеркнула министр.

Она добавила, что эти травмы в основном получены на строительных площадках, но зарегистрированы и случаи падения водителей с высоты автомашины. «Либо при подъеме в машину, или при производстве погрузочно-разгрузочных работ. Такого вида травматизм не наблюдался ни в прошлом, ни в позапрошлом году», – заметила Эльмира Зарипова.

Количество несчастных случаев на предприятиях транспорта составляет 13% от общего числа полученных работниками травм. Таким образом, транспортная отрасль наряду с обрабатывающей отраслью (30%) и сельским хозяйством (15%) вошла в тройку опасных видов деятельности, констатировала докладчик.

В Татарстане в транспортной отрасли за шесть месяцев 2019 года получили травмы со смертельным исходом четыре работника, в прошлом году – три.

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