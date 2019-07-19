Шаронов об ошибке, повлёкший гол в ворота «Рубина»: Я не контролирую судей, я контролирую игроков

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал гол игрока «Локомотива» Алексея Миранчука в ворота клуба, который был забит с нарушением.

«Я не могу контролировать работу судей, я работаю с игроками и делаю то, что зависит от нас», — заявил Шаронов.

Также он отметил действия защитника Виталия Денисова, привезшего тот штрафной и в целом действующего не очень уверенно в матче с железнодорожниками: «Денисов сам понимает, что сыграл не лучший свой матч, но это уже в прошлом, и важно, чтобы это не превратилось в систему».

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