Четыре региональных автодороги в Татарстане оборудуют системой непрерывного видеоконтроля

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в этом году четыре автодороги регионального значения планируется оборудовать системой автоматического непрерывного видеоконтроля. Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии Миндортранса РТ главный государственный инспектор безопасности дорожного движения РТ Ленар Габдурахманов.

«В текущем году системой обеспечения непрерывного контроля движения всех транспортных средств планируется оборудовать четыре автодороги регионального значения в Татарстане. Это, в частности, Казань – Шемордан, Чистополь – Нижнекамск, Казань – Малмыж и Набережные Челны – Заинск – Альметьевск», – рассказал докладчик.

По его словам, на федеральных трассах Москва – Уфа, Казань – Оренбург и Казань – Ульяновск в настоящее время введена система обеспечения непрерывного контроля установленной скорости движения всех транспортных средств. «100 приборов в автоматическом режиме контролируют 290 участков автодорог общей протяженностью более 900 км», – добавил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения РТ.

Ленар Габдурахманов подчеркнул, что в Татарстане на протяжении последних шести лет наблюдалась положительная динамика по снижению показателя аварийности. Так, по сравнению с 2013 годом удалось практически вдвое сократить число погибших – с 709 до 379 человек.

При этом он заметил, что по итогам шести месяцев 2019 года в республике произошло 1915 ДТП, в которых 134 человека погибли и 2 тыс. 401 человек получил ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост дорожно-транспортных происшествий на 16 случаев, погибших – на два человека, раненых – на 53 человека.

Наиболее аварийными в Татарстане признаны дороги регионального значения Казань – Малмыж, Набережные Челны – Заинск – Альметьевск, Сорочьи Горы – Шали, Казань – Шемордан и Чистополь – Нижнекамск. «Здесь зафиксирован рост всех показателей аварийности», – заключил докладчик.

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