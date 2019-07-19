В прокуратуре Татарстана назвали районы республики, в которых растет количество преступлений

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Прокуратура Татарстана назвала районы республики, в которых растет количество преступлений. Об этом рассказали на заседании коллегии, посвященном итогам работы надзорного ведомства за первое полугодие, которое состоялось сегодня под председательством прокурора РТ Илдуса Нафикова.

«Негативные тенденции отмечаются в 35 муниципальных образованиях, в том числе в Набережных Челнах, в Авиастроительном районе Казани, в Азнакаевском, Арском, Зеленодольском, Муслюмовском, Сармановском и Черемшанском районах республики», – отметили участники коллегии.

В целом количество зарегистрированных в Татарстане преступлений по итогам шести месяцев этого года выросло на 17,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам заседания коллегии было принято решение, предусматривающее комплекс практических мер, направленных на повышение эффективности надзорной деятельности прокуратуры для обеспечения законности и правопорядка на территории республики.

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