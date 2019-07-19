В местах проведения дорожных работ в РТ могут поставить макеты автомобилей ДПС для снижения ДТП

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в местах производства дорожных работ могут установить макеты патрульных машин для профилактики снижения ДТП. С таким предложением выступил сегодня на заседании коллегии Миндортранса РТ главный государственный инспектор безопасности дорожного движения РТ Ленар Габдурахманов.

«В целях профилактики аварийности в местах производства дорожных работ запланирована установка передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Также действенной мерой в местах проведения дорожных работ является использование муляжей, имитирующих работу системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Следующее решение – применение мобильных макетов автомобилей Госавтоинспекции с имитацией работы», – рассказал докладчик.

По словам Ленара Габдурахманова, такие макеты хорошо видны водителям и отличить их от настоящего патрульного автомобиля практически невозможно. Более того, автолюбители, подъезжая к такому месту, получат сигнал на свой радар-детектор с эффектом, что там работают сотрудники Госавтоинспекции. «На каждом из таких мест также будут работать сотрудники Госавтоинспекции, чтобы наши водители не думали, что установлены только муляжи», – подчеркнул он.

В Миндортрансе РТ прокомментировали, что эту инициативу Управления ГИБДД МВД по РТ рассмотрят и вопрос будет прорабатываться.

В Татарстане за первое полугодие 2019 года в местах производства дорожных работ произошло 25 ДТП, в которых погибло два человека и 38 получили ранения различной степени тяжести.

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