(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Татарстане на четверть выросла подростковая преступность. Об этом рассказали на заседании коллегии, посвященном итогам работы надзорного ведомства за первое полугодие, которое состоялось сегодня под председательством прокурора РТ Илдуса Нафикова.

«За первое полугодие в республике несовершеннолетние совершили 472 преступления, что на 25,9 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Кроме того, наблюдается тенденция роста тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных подростками», – отметили на заседании.

По информации прокуратуры, Значительный рост таких преступлений произошел в г. Казани, Альметьевском, Арском, Бугульминском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Менделеевском, Нижнекамском, Тетюшском и Чистопольском районах.

На коллегии отметили, что особую тревогу вызывает увеличение количества преступлений, совершенных подростками в группе, общественных местах и в состоянии алкогольного опьянения.

«Наряду с этим в республике наблюдается тенденция роста количества преступлений и в отношении несовершеннолетних. В текущем году в отношении указанной категории лиц совершено 1478 преступлений. При этом доля преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних составила 25%», – отметили участники коллегии.



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